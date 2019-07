Bob club ripulisce pista Monti a Cortina

(ANSA) - VENEZIA, 15 LUG - La mitica 'Eugenio Monti' aspetta di risorgere con le Olimpiadi 2026, ma intanto la pista di bob cortinese si è rifatta il make-up. I componenti del Bob Club Cortina, assieme a volontari, per un trentina di persone, hanno ripulito in questi giorni il leggendario impianto di gara, fermo dal 2008, e che con i Giochi invernali verrà riportato a nuova vita. "E' vero che la pista è da tempo chiusa - spiega il presidente del bob club, Gianfranco Rezzadore - ma ci piace che se qualcuno arriva a visitarlo, turisti o appassionati, non lo trovi nel degrado. Vederlo abbandonato faceva piangere il cuore".