Giro rosa: italiane a caccia 2/o acuto

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Due tappe alla fine del Giro Rosa Iccrea e il pedale tricolore spera di festeggiare una seconda vittoria in questa 30/a edizione dopo quella conquistata dalla giovane trentina Letizia Borghesi a Carate Brianza. Oggi ci ha provato sotto la pioggia a Maniago (Pordenone) la trevigiana Soraya Paladin, infilandosi nell'azione giusta ma alla fine vittima della 'trappola' preparata dalle due britanniche della Bigla, Elizabeth Banks, vincitrice della ottava frazione, e Leah Thomas. Il terzo posto ha garantito però alla veneta un bel salto in classifica dove ora occupa il settimo posto. Domani il tappone con arrivo sul Montasio si prospetta durissimo per tutte e l'unica che potrà affrontarlo con una certa tranquillità sarà Annemiek Van Vleuten, forte di oltre quattro minuti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici, Anna Van der Breggen e Katarzyna Niewiadoma. (ANSA).