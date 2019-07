Estrae pistola durante lite, denunciato

(ANSA) - VICENZA, 12 LUG - Per una mancata precedenza con relative lite ha minacciato un automobilista estraendo una pistola, per poi allontanarsi a bordo della sua auto. Il protagonista del gesto, un 32enne di Orgiano, è però stato individuato dai carabinieri di Noventa Vicentina (Vicenza) e lo hanno denunciato per minaccia aggravata. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma un 35enne di nazionalità marocchina, pure residente ad Orgiano, ha chiesto l'intervento del 112 dopo l'accaduto. I militari attraverso l'aiuto anche di altri testimoni, che impauriti hanno assistito al fatto, sono risaliti all'identità del proprietario ed una volta raggiunta la sua abitazione hanno proceduto alla perquisizione che ha consentito di recuperare la pistola descritta, modello soft-air di libera vendita ma priva del tappo rosso.