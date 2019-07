Cavallo scalcia e uccide commerciante

(ANSA) - PADOVA, 11 LUG - Un uomo di 65 anni è stato travolto e ucciso da un cavallo all'interno di un maneggio in via a Boara Pisani (Padova) all'interno del maneggio "Ricci". Si tratta di un commerciante di cavalli che, stando a quanto si è appreso dalle forze dell'ordine, stava facendo una dimostrazione a piedi con uno dei suoi animali mentre erano in corso delle riprese per documentare l'attività equestre. Per cause sconosciute, il cavallo si è imbizzarrito e lo avrebbe calciato più volte lasciandolo a terra morto. Sul posto i carabinieri e l'elisoccorso dei sanitari del 118. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo della persona deceduta e ha acquisito le telecamere interne al maneggio e le altre immagini per ricostruire la dinamica dei fatti.