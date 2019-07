Ultraleggero atterra senza carrello

(ANSA) - VENEZIA, 10 LUG - Atterraggio senza carrello ad Asiago per un aereo ultraleggero proveniente da Ozzano (Bologna): illesa la coppia a bordo di nazionalità tedesca.

L'allarme è scattato in tarda mattinata, i vigili del fuoco sono intervenuti presso l'aeroporto turistico della località vicentina per una perdita di carburante causata dall'atterraggio. Le squadre hanno tamponato la perdita di carburante, prodotta da un'ala durante il contatto con la pista.