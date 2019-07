Bruciato dopo pestaggio:tentato omicidio

(ANSA) - VERONA, 9 LUG - La Procura della Repubblica di Verona sta indagando per il tentato omicidio di Vasile Todirean, il senzatetto romeno di 42 anni trovato in fin di vita ieri mattina alla stazione di Villafranca, dopo essere stato picchiato e bruciato.

Dopo i riscontri, gli investigatori hanno confermato che l'uomo è stato vittima di una violenta aggressione da parte di più persone. Al momento il fascicolo aperto dalla Procura scaligera è però contro ignoti. Il clochard è ricoverato in Terapia intensiva a Verona, al Centro ustionati dell'ospedale di Borgo Trento. Quando è stato trovato da un macchinista alla fine della banchina di un binario della stazione, aveva il volto completamente tumefatto e ustioni al torace e in altre parti del corpo. Finora l'esame delle riprese delle telecamere di vigilanza fornite dalla Polizia Municipale alla Polizia scientifica non hanno fornito elementi cruciali per l'indagine. (ANSA).