Unesco: Zaia a Baku per Colline Prosecco

(ANSA) - VENEZIA, 6 LUG - Sono in corso i lavori a Baku, capitale dell'Azerbaijan, della 43/a sessione del World Heritage Committee, chiamato ad esaminare l'iscrizione dei nuovi siti candidati per l'iscrizione al registro Unesco dei Patrimoni dell'Umanità. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che guida la delegazione veneta, è con l'ambasciatore italiano presso l'Unesco, Massimo Riccardo: tifano insieme, in attesa del verdetto del Comitato dei 21 Paesi, per l'ammissione del paesaggio delle Colline del Prosecco nella lista dei beni di 'eccezionale valore' a tutela Unesco. Se il dossier sarà accolto e promosso, le Colline di Conegliano e Valdobbiadene saranno il 55/o sito italiano 'Patrimonio dell'Umanità'.