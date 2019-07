(ANSA) - ROMA, 6 LUG - Quinta e sesta fila per i piloti dell'Aprilia Racing Team Gresini nel Gp di Germania di MotoGp che si corre domani. E' il responso della giornata di qualifiche nel tortuoso circuito del Sachsenring, un sabato che ha visto Aleix Espargaró, ancora sofferente alla gamba sinistra per l'incidente di Barcellona, chiudere col quinto tempo in Q1 che gli vale la 15ma casella in quinta fila. Andrea Iannone ha continuato a crescere rispetto alla prima parte di stagione e, piazzatosi ormai in scia al compagno di team, è andato a occupare la sesta piazza della prima qualifica e quindi la prima casella della sesta fila. "Il weekend sta andando in maniera molto migliore rispetto ad Assen - il commento di Aleix Espargarò - dal punto di vista fisico non mi aspettavo un cambiamento in così poco tempo. Nelle simulazioni con gomme usate mi sono sentito bene. In qualifica mi aspettavo di poter fare qualcosa meglio, ma ho trovato traffico e non sono riuscito a mettere in fila un giro pulito. Partire indietro qui non è l'ideale, viste le poche opportunità di sorpasso, ma posso contare su un buon ritmo e riesco ad essere incisivo in staccata". "Su questa pista ci stiamo trovando meglio di quanto mi aspettassi - il punti di vista di Andrea Iannone - Purtroppo il limite più grande è stata la qualifica, dove abbiamo accusato un distacco elevato. Comunque, la gestione delle gomme sarà la chiave della gara di domani. Non sarà facile, non abbiamo ancora deciso quali mescole utilizzare perché dobbiamo analizzare bene tutti i dati". (ANSA).