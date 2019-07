Venezia-Roma per la distrofia muscolare

(ANSA) - VENEZIA, 5 LUG - Manuel Giuge si lancia in una nuova impresa, per far conoscere la malattia rara da cui è affetto, la distrofia muscolare dei cingoli, e raccogliere fondi per acquistare attrezzature sportive da donare a varie realtà che si dedicano agli sport inclusivi. Il 14 luglio, giorno del suo trentatreesimo compleanno, partirà per Roma a bordo della sua carrozzina dotata di "Klaxon Klick", una ruota alimentata da una batteria elettrica, che si applica alle sedie a rotelle manuali.