Umana Reyer, torna play Ariel Filloy

(ANSA) - VENEZIA, 5 LUG - Torna nelle fila dei campioni d'Italia di basket dell'Umana Reyer il play-guardia Ariel Filloy. Nato a Cordoba (Argentina) l'11 marzo 1987 e naturalizzato italiano, alto 1.90, Filloy torna dopo due stagioni alla Sidigas Avellino in laguna, dove ha vinto lo scudetto 2016/2017.

Filloy ha iniziato la carriera a livello giovanile tra Porto Torres, Sassari e Rimini, tra i quali ha debuttato tra i professionisti. Ha giocato in prestito anche a Cervia e Rovereto, prima di arrivare all'Olimpia Milano nel 2008.

Successivamente ha vestito le maglie di Vanoli Soresina, Scafati, Pistoia, Trieste, Reggio Emilia e nuovamente Pistoia, prima di approdare all'Umana Reyer nell'estate 2016, dove ha totalizzato 63 presenze tra campionato e Champions League. Nel 2007 ha vinto il bronzo con la maglia Azzurra agli Europei Under 20, mentre con la Nazionale maggiore ha giocato Eurobasket 2017 ed è tra i 24 convocati della long list del CT Sacchetti per il training camp alla Coppa del Mondo in Cina. (ANSA).