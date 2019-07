Pedemontana Veneta, sequestrato cantiere

(ANSA) - VENEZIA, 4 LUG - E' stata notificata oggi al concessionario della Superstrada Pedemontana Veneta (Spv) un'ordinanza della Procura della Repubblica di Vicenza per il sequestro del cantiere della galleria di Malo (Vicenza), lunga circa 6 chilometri. Lo rende noto la Struttura di progetto Pedemontana Veneta.

L'ipotesi di reato - precisa la nota - è frode nell'esecuzione della galleria, a danno della Regione Veneto, per utilizzo di materiali non marchiati "CE" e miscele di calcestruzzo diverse da quelle previste dagli elaborati progettuali. Sulla stessa galleria gravano da tempo altri due sequestri, entrambi non risolti.

"L'intera opera, esclusa la galleria - precisa la Struttura di progetto - procede a ritmi serrati, così come programmato, con previsioni di conclusione entro il 2020 mentre la galleria, già in ritardo rispetto ai cronoprogrammi approvati per le suddette motivazioni, andrà dettagliatamente riprogrammata nei tempi a seguito dei risvolti e dei tempi che assumerà l'indagine della Procura".

(ANSA).