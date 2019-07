Grandi navi: Toninelli, no a Marghera

(ANSA) - VENEZIA, 4 LUG - "L'Organizzazione delle Nazioni unite per la cultura ritiene adeguata la soluzione Marghera rispetto all'obiettivo di salvaguardia della laguna? Probabilmente all'Unesco hanno approfondito soprattutto il punto di vista dell'amministrazione comunale mentre noi siamo certi, carte alla mano, che esistano opzioni molto meno impattanti sull'ambiente e in grado, comunque, di valorizzare l'industria crocieristica". Lo sostiene in un post su Facebook il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, prendendo spunto dalla decisione dell'Unesco di 'salvare' Venezia dalla blacklist, comunicata oggi dal ministro della Cultura Bonisoli. (ANSA).