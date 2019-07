Autonomia:Zaia, valutiamo proposta seria

(ANSA) - VENEZIA, 4 LUG - "Come dico sempre solo i pessimisti non fanno fortuna e anche gli esiti dell'incontro di ieri sera a Roma, un passaggio fondamentale, costituiscono un buon segnale".

Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sentito dall'ANSA sugli sviluppi del tema autonomia dopo il vertice a Palazzo Chigi di ieri sera. "Dichiaro fin d'ora - aggiunge Zaia - la nostra totale e piena disponibilità a valutare con equilibrio la proposta che ci arriverà: se sarà un'autonomia seria, rispettosa dei miei cinque milioni di veneti e della Costituzione. Di certo non firmeremo accordi al ribasso o finte autonomie". (ANSA).