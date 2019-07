Paolini apre stagione Stabile Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 3 LUG - Oltre 50 titoli per più di 220 serate di spettacolo in due città, Venezia e Padova, con la novità in quest'ultima del Teatro Maddalene, ed un grande ritorno: Marco Paolini, che inaugurerà la stagione veneziana (24 ottobre al Goldoni) con "Nel tempo degli dei. Il Calzolaio di Ulisse", per la regia di Gabriele Vacis. E' la nuova stagione del Teatro Stabile del Veneto, presentata oggi a Venezia. Nel cartellone 35 spettacoli di prosa, con compagnie italiane e internazionali (Rocío Molina, Ascanio Celestini, Elisabetta Pozzi, Carmelo Rifici, Franco Branciaroli); due stagioni di Danza con 11 spettacoli; due rassegne di teatro brillante e 13 appuntamenti, con, tra gli altri, Nino Frassica, Angelo Pintus, Lillo e Greg e gli Oblivion. Se Marco Paolini aprirà il sipario a Venezia, a Padova, al teatro Verdi, il debutto sarà assegnato a Marcello Veneziani. La stagione si aprirà il 24 ottobre e si chiuderà il 10 maggio 2020.