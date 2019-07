Fontana: "Nostri Giochi risparmiosi"

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "Una 'sola' olimpica? No, le nostre saranno le prime Olimpiadi a sottostare alla carta del Cio 2020, cioè risparmiose e sostenibili economicamente e per l'ambiente.

Inoltre, non abbiamo investimenti tali da far modificare le stime di budget. L'unico impianto nuovo sarà il palaghiaccio, che però sarà affidato ad un privato". Così Attilio fontana, presidente della Regione Lombardia, durante il forum dell'ANSA dedicato alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

"Lombardia e Veneto spenderanno 400 milioni circa, soprattutto per la realizzazione dei villaggi olimpici. Il resto andrà per l'adeguamento di impianti già esistenti - ha aggiunto - Il Cio ci darà 920 milioni di euro".