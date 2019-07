Incendio azienda vernici, benzene alle stelle

(ANSA) - VENEZIA, 2 LUG - Da due campioni di aria prelevati nella zona di Brendola (Vicenza) dove ieri è scoppiato il vasto incendio in una ditta di vernici, il livello di benzene registrato risulta pari a 120 e 115 microgrammi per metro cubo.

Lo rende noto l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav), che ha eseguito i campionamenti in due punti di massima ricaduta del fumo dell'incendio e in vicinanza di abitazioni.

Per il benzene, precisa l'Arpav, il riferimento normativo per l'aria è di 5 microgrammi al metro cubo, riferito però a una media annuale. Le concentrazioni di altre sostanze organiche volatili, invece, non risultano particolarmente significative.

I tecnici dell'Agenzia hanno eseguito un prelievo di microinquinanti organici (diossine, pcb, IPA) nella vicina Montecchio Maggiore (Vicenza), vicino a impianti sportivi e a un istituto scolastico superiore. I risultati saranno disponibili entro mercoledì.(ANSA).