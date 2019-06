Moto: Espargarò e Iannone inseguono

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Aleix Espargaró domani scatterà dalla quinta fila, col 15/o tempo, nel Gp d'Olanda che si corre ad Assen; Andrea Iannone dovrà cercare di rimontare posizioni, partendo dalla settima fila. Un coraggioso Espargaró ha continuato a migliorare e, malgrado le due fratture alla gamba sinistra, ha lottato per l'accesso nei migliori 12. In Q1 una situazione di traffico in pista lo ha rallentato nel suo giro veloce, impedendogli l'assalto al passaggio al secondo turno. Ha finito col 15/o tempo in 1'33"547 e domani scatterà dalla quinta fila. Andrea Iannone, dopo avere chiuso la prima giornata in sesta piazza, ha migliorato i tempi nella FP3 del mattino, fino a girare in 1'33.205 e sfiorare l'accesso diretto alla Q2, mancato per soli 137 millesimi. Ma, complice il gran caldo del primo pomeriggio, ha smarrito quel buon feeling con la sua RS-GP nel momento decisivo, girando con tempi più alti proprio in qualifica e chiudendo col 20/o tempo (in 1'33"960) che lo piazza in settima fila.