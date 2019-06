Venezia: scavo rii, entro l'anno 13.500 mc

(ANSA) - VENEZIA, 26 GIU - Ventuno rii dragati in circa un anno per un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro finanziati dal Patto per lo sviluppo di Venezia: è il bilancio diffuso oggi dal Comune lagunare mentre continua lo scavo in umido dei canali della città antica. Un intervento di ordinaria manutenzione coordinato da Insula e voluto dall'Amministrazione municipale con un doppio obiettivo: garantire la salubrità della città e assicurare la navigabilità dei canali. Questa mattina a riprendere i lavori nel canale dei Priuli, sotto ponte de le Vele, c'erano anche le telecamere di National Geographic Channel, in città per documentare con un reportage i lavori di manutenzione della città. Il nuovo intervento, avviato nel mese di novembre 2018 prevede lo scavo di 21 rii del centro storico, (per un totale di 13.500 metri cubi di fanghi asportati) individuati, in collaborazione con Suem 118 e Vigili del fuoco, tra quelli considerati prioritari dopo aver svolto anche analisi batimetriche.