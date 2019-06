Milano-Cortina:Ghedina si tuffa nel lago

(ANSA) - VENEZIA, 25 GIU - "Se vinciamo mi butto": il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina lo aveva promesso alla vigilia della designazione olimpica 2026 e la promessa è stata mantenuta. La notte scorsa Ghedina si è tolto gli abiti e si è buttato nelle acque del lago di Ginevra per compiere qualche bracciata, applaudito dai suoi compagni di festeggiamenti.

"Avevo accumulato tanta tensione e tanto calore - racconta - e così mi sono buttato in acqua per celebrare la promozione olimpica di Cortina. Lo avevo promesso".