Kompatscher, vittoria non scontata

(ANSA) - BOLZANO, 25 GIU - "La vittoria dell'Italia per i Giochi Olimpici 2026 non era scontata, la Svezia - come mi è stato confermato - aveva recuperato terreno negli ultimi giorni". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher, rientrato a Bolzano da Losanna. "Hanno vinto la sostenibilità e il ruolo dato agli atleti", ha aggiunto.

Kompatscher ha ribadito che in Alto Adige non saranno realizzati nuovi impianti e che l'unica infrastruttura nuova è il miglioramento del collegamento ferroviario della Val Pusteria che comunque servirà a tutta la popolazione. Il presidente della Provincia di Bolzano ha ribadito il no alla costruzione dell'autostrada Alemagna.