Giochi '26, Zaia, dossier è chiuso così

(ANSA) - LOSANNA, 25 GIU - "Solo uno stolto non cambia idea, i 5 Stelle hanno l'opportunità di cambiare idea sul tema Olimpiadi, tendo la mano. È giusto che sul carro dei Giochi ci siano tutti". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, a bordo del treno di ritorno da Losanna, dove ieri Milano-Cortina ha conquistato i Giochi invernali 2026. "Può rientrare Torino? Io penso che il dossier per noi è chiuso così - ha notato Zaia -.

Mi spiace veramente perché sono stato quello che ha lavorato fino alla fine per avere le tre città, poi non posso dimenticare che con Torino c'erano i finanziamenti e senza no. Però direi di girare pagina e fare in modo che tutti adesso si lavori per le Olimpiadi". "Adesso ci vuole orgoglio nazionale. I 5s in Lombardia dicono 'sono le nostre Olimpiadi', e per me è positivo, è giusto che si riveda anche il tema dei finanziamenti a livello nazionale. Ora in Italia non si parla più di spread, lettera all'Europa, Pil, crisi ma di Olimpiadi -ha notato ancora Zaia. Il popolo sta dando delle indicazioni".