Giochi '26, Appendino "non ho rimpianti"

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - "Non mi pento assolutamente, non ho alcun rimpianto per la scelta che abbiamo fatto. Mi sono spesa tantissimo e ho lottato come un leone per candidare Torino con le sue valli nell'ottica di riutilizzare i nostri impianti per un modello sostenibile". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino, sull'assegnazione delle Olimpiadi a Milano e Cortina, a margine dell'inaugurazione della Start Up Week alle Ogr.

"C'era incertezza, che continua a esserci, dal punto di vista finanziario. Torino credo che debba guardare avanti".