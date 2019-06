Giochi 26, Conte "occasione importante"

(ANSA) - LOSANNA, 24 GIU - "E' un esame per l'Italia? E' un esame, per carità, c'è un verdetto. Ma manteniamo pure le giuste proporzioni. Non è un momento in cui l'Italia dimostrerà tutta se stessa senza appello, insomma. E' un'occasione importante per il Paese": così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Losanna a poche ore dall'assegnazione dei Giochi invernali 2026 per cui è in corsa Milano-Cortina. Conte non ha voluto anticipare cosa dirà parlando davanti ai membri Cio: "Non posso anticipare. Abbiamo storia, ricchezza, tanto da offrire".