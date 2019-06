Giochi 2026: a Cortina inizia attesa

(ANSA) - CORTINA (BELLUNO), 24 GIU - La comunità di Cortina d'Ampezzo, e non solo, attende la decisione del Comitato olimpico internazionale, che oggi assegnerà i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, nella scelta fra la candidatura italiana di Milano-Cortina e quella svedese di Stoccolma-Are.

Sin dal mattino ferve l'attività nella piazza centrale del paese, sotto il campanile della parrocchiale, per allestire il grande schermo, sul quale sarà proiettata la diretta streaming della cerimonia di proclamazione, attesa alle 18.00. Dal primo pomeriggio sono state chiamate in piazza le associazioni sportive, i ragazzi delle scuole, la popolazione, con la trepida partecipazione di tante persone, enti e istituzioni, associazioni sportive e culturali.