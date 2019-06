Gdf: a Venezia la festa per i 245 anni

(ANSA) - VENEZIA, 24 GIU - Sono 70.838 gli interventi ispettivi conclusi dalla Guardia di finanza del Veneto tra il gennaio del 2018 e il maggio del 2019; 3.938 sono, invece, le indagini delegate al Corpo, nello stesso periodo, dalla magistratura ordinaria e contabile. I dati sono stati resi noti, oggi, nel corso della festa per i 245 anni della fondazione della Guardia di finanza a Venezia. Cifre - come è stato detto durante la cerimonia Tommaso Mocenigo - che danno il senso dell'intensificazione delle attività della Gdf contro i più gravi fenomeni di illegalità economico-finanziaria. Si tratta di interventi mirati, indirizzati nei confronti di target accuratamente selezionati grazie ad attività di intelligence, al controllo economico del territorio e ad analisi di rischio, ulteriormente migliorata, quest'ultima, in ragione della potenziata interazione tra le banche dati a disposizione e all'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria.