Cortina,campane a festa e Inno d'Italia

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 24 GIU - Campane a festa a Cortina all'annuncio della vittoria italiana nella scelta del Cio per la sede delle Olimpiadi invernali 2026. Dal campanile della città è stata srotolata una bandiera italiana lunga 30 metri, mentre in piazza la gente ha iniziato a cantare l'Inno italiano. Appena nel video collegamento con Losanna si è vista la busta con il nome Milano-Cortina è esplosa la gioia dei cortinesi e dei turisti che attendevano in Corso Italia, davanti al maxi-schermo in piazza della Conchiglia. In molti avevano portato bottiglie di prosecco e spumante, ed in breve è stato un saltare di tappi, insieme a urla di giubilo per la promozione della Regina delle Dolomiti.