Giochi 2026: Giorgetti, possiamo vincere

(ANSA) - LOSANNA, 23 GIU - "La sensazione è che se non sbagliamo vinciamo noi. Noi dobbiamo fare il nostro compito, poi dopo...". Così il sottosegretario allo Sport, Giancarlo Giorgetti, a Losanna alla vigilia dell'assegnazione dei Giochi invernali 2026, per cui Milano-Cortina concorre con Stoccolma-Aare. "In cosa potremmo sbagliare? Chissà, ci può essere sempre un infortunio, ci stiamo preparando, ci siamo allenando come gli atleti", ha replicato Giorgetti arrivando allo SwissTech Convention Center, per la prova generale della presentazione che la delegazione italiana farà domani davanti alla sessione del Cio.