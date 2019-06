Colpita da tenano, bimba resta grave

(ANSA) - VERONA, 23 GIU - Restano gravi le condizioni della bambina di 10 anni di Povegliano Veronese che è stata infettata dal tetano. La piccola non era vaccinata. E' ancora ricoverata nella terapia intensiva dell’Ospedale della donna e del bambino al Polo Confortini di Verona, intubata, e la prognosi rimane riservata. I medici che da martedì mattina - giorno del ricovero d’urgenza - si stanno prodigando nelle cure sono fiduciosi che il decorso della malattia possa essere positivo; i primi giorni dal momento della diagnosi restano cruciali. Il sindaco di Povegliano, Lucio Buzzi, ha confermato che la bimba frequenta una scuola elementare privata in un altro comune e per questo l’amministrazione non era a conoscenza che i genitori non avessero provveduto alle vaccinazioni obbligatorie.