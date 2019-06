Vestager, Italia crede aver capito tutto

(ANSA) - VENEZIA, 22 GIU - Le tensioni nei rapporti Italia-Ue "non sono un fatto nuovo" per Margrethe Vestager, commissario alla concorrenza. "Non è affatto nuovo - ha detto in un video messaggio al Festival del 'Foglio', secondo quanto riporta un abstract - che qualcuno dica: 'Tutti gli altri non hanno capito niente, io ho capito tutto e ho qui la soluzione miracolosa'. E' un'idea vecchia. Non molto innovativa". "I libri di storia - ha concluso - sono pieni di esempi così. Ciò che deve far pensare è che i cittadini credano a queste storie e dicano: 'Voglio votare per lui'".