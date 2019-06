Temporali Veneto, crollo temperatura

(ANSA) - VENEZIA, 22 GIU - Una raffica di temporali, con vento forte, si è abbattuta stamane sul Veneto, facendo crollare la temperatura di 10 gradi rispetto ai valori ieri. Cellule temporalesche si sono spostate velocemente sui territori almeno quattro province, Venezia, Padova, Treviso e Vicenza, scaricando violenti scrosci d'acqua, che hanno causato alcuni allagamenti, specie nel trevigiano, e la caduta di alberi. I pompieri sono stati impegnati in decine di interventi, ma non si registrano situazioni di pericolo per le popolazioni.

L'effetto più marcato è stato sulla temperatura. Nelle città la colonnina di mercurio è crollata di una decina di gradi, con un cambio termico netto rispetto alle massime di oltre 30 gradi e l'afa delle ultime giornate. (ANSA).