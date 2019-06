Riaperto al traffico Ponte della Priula

(ANSA) - TREVISO, 21 GIU - Si è svolta oggi la cerimonia di riapertura al traffico del ponte storico della Priula a Susegana, in provincia di Treviso, lungo la statale 13 "Pontebbana". Erano presenti il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l'Amministratore Delegato di Anas Massimo Simonini, il Presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon, il sindaco di Nervesa della Battaglia Fabio Vettori e il sindaco di Susegana, Vincenza Scarpa. Il ponte storico della Priula, gestito da Anas, è un'infrastruttura dei primi del Novecento della lunghezza di circa 430 metri, composta da 20 campate sostenute da 21 pile. Le indagini periodiche condotte hanno messo in luce la necessità di intervenire sulla struttura, direttamente interessata dall'erosione dell'alveo del fiume, tramite la sistemazione, in particolare, delle pile, degli archi e dei parapetti laterali che presentavano un naturale degrado.