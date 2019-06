Luxottica, 1.150 a tempo indeterminato

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Luxottica, che come società operativa resta indipendente anche dopo la fusione con Essilor, assume in Italia a tempo indeterminato con orario a 'flessibilità sostenibile', al quale potranno accedere anche i dipendenti, 1.150 lavoratori che oggi hanno contratti diversi.

Lo prevede il nuovo contratto per gli oltre 11mila addetti che lavorano negli stabilimenti di Agordo, Cencenighe e Sedico, Pederobba, Rovereto, Lauriano e nella sede di Milano. L'accordo, firmato con le organizzazioni sindacali e valido fino al giugno 2022, integra il contratto nazionale dell'occhialeria con misure che riguardano non solo gli aspetti economici, ma anche l'organizzazione del lavoro, la partecipazione diretta dei dipendenti alla vita aziendale tramite specifici comitati e nuovi strumenti digitali, un piano di azionariato diffuso, un nuovo premio di risultato, oltre a novità nell'ambito del sistema di welfare aziendale del gruppo, già tra i più innovativi.