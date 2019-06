Biennale: al via 13/mo Festival Danza

(ANSA) - VENEZIA, 20 GIU - Il 13/o Festival Internazionale di Danza Contemporanea diretto da Marie Chouinard e organizzato dalla Biennale di Venezia, si inaugura domani con i Leoni per la danza. Nella Sala delle Colonne di Ca' Giustinian, sede della Biennale, avrà luogo la cerimonia di consegna del Leone d'oro alla carriera ad Alessandro Sciarroni e del Leone d'argento a Steven Michel e Théo Mercier.

Negli spazi dell'Arsenale, la serata inaugurale del 21 giugno vede il debutto in prima italiana di 'Affordable Solution for Better Living', firmato a quattro mani dall'artista e regista Théo Mercier e dal danzatore e coreografo Steven Michel, che ne è anche interprete. A seguire al Teatro alle Tese due titoli rappresentativi dell'originalità di Alessandro Sciarroni: 'Your Girl', spettacolo rivelazione, e 'Augusto'.

Il Festival proseguirà fino al 30 giugno: dieci giorni di spettacoli, film, incontri con gli artisti, performance all'aperto nel segno dell'inclusività e di un approccio multidisciplinare.