Salone Nautico Venezia e l'italian style

(ANSA) - VENEZIA, 14 GIU - Barche da sogno e non solo: il meglio della cantieristica italiana ed internazionale sarà in mostra la prossima settimana al Salone Nautico di Venezia, dal 18 al 23 giugno. Operatori del settore e appassionati potranno scoprire i segreti di un centinaio di barche tra cui oltre 50 yacht e super yacht tra i 15 e i 50 metri. La grande stella in arrivo in Arsenale è il nuovissimo Riva 50 metri "Race", qualche giorno prima dell'apertura un ricevimento privato ne sarà l'anteprima mondiale. Ma arrivano anche gli ibridi e gli elettrici anche dal Nord Europa.