Piano riqualificazione Ospedale Lido

(ANSA) - VENEZIA, 14 GIU - Cassa Depositi e Prestiti ha lanciato due iniziative sull'isola del Lido di Venezia che mirano ad accelerare su occupazione, formazione e innovazione nel settore turistico. La prima è l'avvio della collaborazione con Regione Veneto e Comune di Venezia finalizzata all' individuazione di strumenti e iniziative per il supporto agli enti locali e alle imprese del territorio veneto. Con particolare riferimento alla città di Venezia, si prevede la realizzazione di nuovi investimenti e interventi immobiliari per la città da parte del gruppo CDP. Tra questi, il principale sarà il piano di recupero del complesso dell'ex Ospedale al Mare del Lido.