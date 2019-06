Venezia: con Visa donazioni e promozione

(ANSA) - VENEZIA, 13 GIU - Il Comune di Venezia e il circuito Visa hanno annunciato oggi un accordo triennale finalizzato alla preservazione della città lagunare, supportando nel contempo la trasformazione digitale e la diffusione dei mezzi di pagamento elettronici.

La partnership di Visa si tradurrà, in concreto, in una donazione diretta di almeno 300.000 euro, più una percentuale sul transato che l'assessore comunale al Bilancio, Michele Zuin, ha stimato attorno ai 50-70.000 euro per il primo anno, e nel posizionamento in città di trenta "donation stations", colonnine in legno per la donazione, di cui le prime quattro saranno attive già da domani a Palazzo Ducale, al museo Correr, alla Fenice e al Salone nautico. Chi vorrà potrà fare una donazione di quattro euro con la carta di credito per la città. Infine, Visa si imopegna a diffondere e sostenere la campagna 'Enjoy respect Venezia', contenente una serie di regole per il rispetto della città. (ANSA).