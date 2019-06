Per Sant'Antonio in migliaia a Padova

(ANSA) - PADOVA, 13 GIU - Basilica di Sant'Antonio gremita a Padova per la Festa del Santo, che ha richiamato migliaia di pellegrini da tutto il mondo. Il contapersone della Cappella delle Reliquie ha segnato ben presto oltre tremila passaggi, portando il totale dall'inizio della "Tredicina" a 50 mila.

Entro fine giornata sono stati esauriti tutti i 10 mila panini benedetti dell'Arciconfraternita di Sant'Antonio, distribuiti sul sagrato della Basilica. Le ostie consacrate nella mattinata sono state oltre 10 mila, per un totale di 50 mila dall'inizio della Tredicina. Circa duemila, infine, le bottigliette di acqua benedetta. Sono state 11 le Sante Messe anche in più lingue.