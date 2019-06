In moto esce di strada e si schianta

(ANSA) - VENEZIA, 11 GIU - Un 16 è morto in un incidente stradale a Meolo (Venezia). Il ragazzino a bordo della sua moto è uscito autonomamente di strada terminando la propria - secondo una prima ricostruzione - corsa in un terrapieno ed andando a sbattere contro un pontiletto in cemento armato. Il ragazzo, per le ferite riportate, è morto all'istante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri.