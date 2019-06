Crociere: due navi dirottate su Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 8 GIU - Sono circa 9.500 i turisti in transito a Trieste tra sbarco e imbarco di passeggeri per le due navi da crociera dirottate da Venezia, e che da stamani sono ormeggiate alla Stazione marittima, lungo le Rive. Si tratta, appunto, di due approdi straordinari - gestiti dalla Trieste Terminal Passeggeri - delle motonavi Costa Luminosa e MSC Musica. La Costa Luminosa sbarca a Trieste circa 1.900 passeggeri, ne imbarca 2.080 e ne avrà in transito 610; la MSC Musica sbarca circa 2.300 passeggeri, ne imbarca altrettanti e ne avrà 350 in transito. Le due navi da crociera sono state dirottate su Trieste in seguito all'incidente in laguna a Venezia di domenica scorsa. La Costa Luminosa e la Msc Musica stazzano ciascuna 92 mila tonnellate lorde e sono lunghe poco meno di 300 metri. A Trieste è stata organizzata in breve tempo la logistica per queste due 'toccate': sono decine i camion che riforniranno le navi di generi alimentari e un centinaio i pullman per assicurare il trasporto ai turisti in arrivo e in partenza.