Mose: per Mef non sostenibile gestione

(ANSA) - VENEZIA, 5 GIU - Il Mef "non ha ritenuto economicamente sostenibile il comma dell'emendamento sulla struttura di gestione (del Mose di Venezia, ndr), che era stato ricalibrato recependo le istanze dei territori interessati". Lo precisa in una nota il Mit, dopo l'approvazione in Commissione al Senato dell'emendamento allo sblocca-cantieri che prevede la nomina di un commissario per il completamento delle dighe alla Laguna di Venezia. La bocciatura, precisa la nota, è venuta "nonostante l'interessamento del viceministro Massimo Garavaglia". (ANSA).