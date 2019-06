Manca sacrestano, parroco propone turni

(ANSA) - RONCADE (TREVISO), 5 GIU - La sacrestana sta per andare in pensione dopo 33 anni di servizio e mancano le risorse per assumere un suo sostituto. Il parroco allora si appella ai fedeli cercando una squadra di volontari disposta ad alternarsi a turni mensili nel servizio in chiesa e in canonica, affiancati nelle fasi iniziali dalla collaboratrice uscente.

La formula è stata proposta attraverso il bollettino parrocchiale da don Tiziano Rossetto, giovane sacerdote che regge le comunità di Roncade e della frazione di Vallio.

Don Rossetto fa appello alla disponibilità di un gruppo da individuare, in una chiave di "corresponsabilità".

I compiti da assolvere sono quelli consueti: "Dalla preparazione dell'occorrente per la messa al lavaggio del materiale liturgico, dagli abbonamenti al settimanale diocesano alla raccolta e al conteggio delle offerte domenicali, dalla sistemazione dei fiori al suono delle campane in occasione dei decessi, oltre alla predisposizione di funzioni di vario tipo, dai funerali ai matrimoni".