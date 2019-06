Incidente nave: Toninelli, lavoro a idea

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "Nelle varie interlocuzioni che abbiamo avuto abbiamo ovviamente parlato con i colossi crocieristici e con loro stiamo costruendo un'idea definitiva per un progetto che non abbia impatti ambientali, che non tocchi l'occupazione e mantenga elevato il livello turistico: perché, e questo mi pare scontato, Venezia deve tornare, dal momento che non lo è più, un centro mondiale della crocieristica". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli al question time. (ANSA).