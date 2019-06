Brugnaro a Toninelli, il canale c'è già

(ANSA) - VENEZIA, 4 GIU - "Ha detto che non c'era il progetto, ma il progetto è di passare sul Vittorio Emanuele, che progetto serve? C'è già il canale". Lo ha affermato oggi il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, replicando alle affermazioni del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, sull'assenza di progetti per lo spostamento delle navi da crociera da San Marco.

"Il progetto - ha proseguito Brugnaro - non è quello ufficiale perché loro hanno bloccato la procedura burocratica.

Fermano tutto e poi dicono: 'Ah, non ce l'hai fatta'. È non ce l'ho fatta no, se blocchi tutto!", ha aggiunto. (ANSA).