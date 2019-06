Moto: Aprilia vanno a punti al Mugello

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Dopo una qualifica difficile, le Aprilia hanno saputo risalire finendo entrambe a punti nel Gp d'Italia di MotoGp, corso oggi al Mugello: 11mo Aleix Espargarò, 15mo Andrea Iannone. "Sono partito bene, purtroppo nel corso del primo giro Zarco mi ha toccato in maniera piuttosto decisa facendomi perdere tempo - spiega lo spagnolo - A livello di ritmo ne avevo per combattere con Pol e Pirro in top-10, ma oggi nonostante mi sentissi piuttosto bene facevo fatica a sorpassare. Un peccato, sicuramente senza il contatto iniziale un piazzamento nei dieci sarebbe stato alla nostra portata".

Soddisfatto anche Andrea Iannone: "Partendo molto indietro sono riuscito a lottare e a recuperare molto terreno. Purtroppo negli ultimi giri con Mir e Zarco ci siamo disturbati, perdendo tempo e permettendo anche a chi stava dietro di avvicinarsi.

Chiaramente non è stato il Mugello che mi aspettavo ma il nostro obiettivo è di lungo termine, conoscere sempre meglio la moto e svilupparla".