Giro: Nibali secondo, 'nessun rimpianto'

(ANSA) - VERONA, 2 GIU - "Non ho alcun rimpianto, tutti quanto abbiamo disputato un bel Giro d'Italia, che è stato molto combattuto. Ho avuto dei grandi rivali, Carapaz ha dimostrato di essere forte e di meritare. Tutti i leader ci siamo controllati stretti, marcati, soprattutto nella prima parte del Giro, poi non è stato semplice recuperare. Carapaz non ha rubato nulla, è stato fortissimo. Ha guadagnato tanto a Courmayeur". Così Vincenzo Nibali che ha chiuso al secondo posto il Giro d'Italia.