++ Incidente nave-battello Venezia: 4 persone in ospedale ++

(ANSA) - VENEZIA, 2 GIU - Sono quattro le persone portate in ospedale in seguito all'incidente tra una nave da crociera e un battello turistico a Venezia. Tutte avrebbero contusioni non gravi. Dalle prime informazioni sono turisti che si trovavano sul battello fermo in ormeggio, il River Countess' - e non il Michelangelo, come appreso inizialmente -.

Tra le prime ipotesi sulle cause dell'incidente, quella della rottura di un cavo del traino della nave.