Pa:debiti scesi a 53 mld, noi peggio Ue

(ANSA)- VENEZIA, 1 GIU -Dalla Relazione 2018 della Banca d' Italia il totale dei debiti commerciali della nostra Pa sarebbe di 53 mld di euro.In calo, sul 2017,di 4mld. Lo rileva la Cgia per la quale l'uso del condizionale è d' obbligo, visto che l' indagine periodica si basa su indagini statistiche, condotte sulle imprese, e dalle segnalazioni di vigilanza da cui emergono dei risultati che sono caratterizzati da un alto grado d' incertezza.L'Italia ha il debito di parte corrente più alto in Ue.Per la Cgia è' intollerabile che il Mef non riesca ancora a sapere con esattezza l'ammontare totale del debito commerciale che la Pa ha con i fornitori.I casi limite sono molti, specie nel Mezzogiorno.Ad esempio il Comune di Napoli paga mediamente con 320 giorni di ritardo (dato 2018), l' Asl Napoli 1 con 167 (I trim.2019),l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria con 163 (dato medio 2018) "Dai dati Eurostat -dice Paolo Zabeo - la Grecia ha un'incidenza dei mancati pagamenti di parte corrente sul Pil dell'1,4%, da noi è al 2,9%".