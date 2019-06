Golf: Belgian Knockout, Migliozzi ai 4/i

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - Guido Migliozzi è tra gli otto finalisti del Belgian Knockout, torneo dell'European Tour di golf. Ad Anversa l'azzurro ha vinto tutti e tre i match play (incontri ad eliminazione diretta) di giornata, staccando così il pass per i quarti di finale. Ottimo risultato per il ventiduenne vicentino, che ha superato prima gli spagnoli Pedro Oriol (-3/par) e Adrian Otaegui (-3/+3), campione uscente, salvo poi sconfiggere, alla terza buca di spareggio, l'inglese David Law (-1/par). Il golfista veneto affronterà ai quarti di finale l'austriaco Bernd Wiesberger, reduce dal successo nel Made in Denmark. Sul percorso del Rinkven International Golf Club (par 71) sono usciti al primo turno match play Nino Bertasio, Lorenzo Gaglie Filippo Bergamaschi. Mentre al secondo è finita la corsa di Edoardo Molinari e Renato Paratore, battuto alla quarta buca supplementare dal francese Antoine Rozner.