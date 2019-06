Giro: Masnada conquista la 'Cima Coppi'

(ANSA) - MONTE AVENA (BELLUNO), 1 GIU - Fausto Masnada ha conquistato la 'Cima Coppi' del 102/o Giro d'Italia di ciclismo, precedendo tutti e transitando per primo sul Passo Manghen a 2.047 metri. Non è il più alto Gran premio della montagna della corsa rosa, ma il più alto dopo il taglio del Gavia per questioni di sicurezza e a causa delle neve. Infatti, la 'Cima Coppi' era stata posta proprio sul Gavia, a 2.618 metri, ma gli organizzatori hanno dovuto virare sul Manghen, dal momento che la seconda vetta più alta del Giro, a Ceresole Reale-Lago Serrù (2.247) era già stata superata. Secondo il regolamento la 'Cima Coppi' non può essere assegnata retroattivamente, ecco dunque la scelta del Manghen.