Un sottomarino al Salone Nautico Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 31 MAG - I visitatori del Salone Nautico di Venezia 2019 (18-23 giugno) potranno provare anche l'emozione di salire a bordo di un vero sottomarino: è il celebre "Enrico Dandolo", varato a Monfalcone nel dicembre del 1967. Entrato in disarmo nel 1996, ha fatto parte delle prime unità progettate e costruite nel Paese dopo il secondo conflitto mondiale. Una unità destinata alla caccia dei potenti sottomarini nucleari durante la guerra fredda. E' attualmente ospitato in Arsenale, nell'area della Marina militare. La Fondazione Musei Civici di Venezia ne ha portato a termine un articolato e complesso programma di recupero e valorizzazione. Lungo 46 metri, largo quasi 5, dotato di siluri, il sottomarino fa parte del patrimonio del Museo Storico Navale, i cui servizi al pubblico sono gestiti dalla Fondazione insieme a Vela spa. La visita all'interno del sottomarino sarà possibile, durante il Salone, ogni giorno dalle 10,30 alle 18,30, per piccoli gruppi accompagnati da guide, con elmetto di sicurezza.